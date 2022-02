Foot - OM

OM : Sampaoli justifie son coaching contre l’OL !

Publié le 3 février 2022 à 15h38 par P.L. mis à jour le 3 février 2022 à 15h45

Alors que l'OM menait presque depuis le début du match, l'OL s'est parfaitement repris en main et s'est finalement imposé ce mardi (2-1). Interrogé en conférence de presse sur ses choix tardifs pendant la rencontre, Jorge Sampaoli a avoué qu'il n'avait pas de raisons particulières.