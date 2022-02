Foot - OM

OM - Malaise : Milik envoie un énorme message sur sa situation !

Publié le 5 février 2022 à 9h45 par A.M.

Auteur d'un triplé face à Angers, Arkadiusz Milik n'a pas caché sa joie après avoir vécu une semaine très compliquée, notamment suite aux propos de Jorge Sampaoli.

« Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent . » Voilà les mots lâchés en conférence de presse par Jorge Sampaoli au sujet d'Arkadiusz Milik qui traversait une situation délicate, au point même d'être moins utilisé par l'entraîneur de l'OM. De retour dans le onze de départ vendredi soir, le Polonais a inscrit un triplé contre Angers (5-2) et n'a pas caché sa joie à l'issue de la rencontre.

«La semaine ne fut pas simple pour moi»