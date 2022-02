Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Dortmund sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 9 février 2022 à 9h45 par Th.B.

Au coeur de la course à la signature d’Erling Braut Haaland, d’autres prétendants semblant également rêver de s’attacher ses services, le PSG a reçu un nouveau message fort dans le feuilleton Haaland de la bouche de l’entraîneur du Borussia Dortmund en personne.

Bien qu’il ne soit pas épargné par les pépins physiques cette saison, Erling Braut Haaland (21 ans) dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts. D’autant plus que grâce à la clause libératoire de 75M€ incluse dans son contrat au Borussia Dortmund et effective le 31 mai 2022, les prétendants du buteur du BvB se trouvent dans la possibilité d’attirer le Norvégien à un prix raisonnable au vu de l’inflation du marché. Comme le10sport.com vous l’affirmait en août dernier, en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé, la piste numéro une du directeur sportif Leonardo et des hauts dirigeants du PSG n’était autre qu’Erling Braut Haaland. La donne n’a pas changé puisque Foot Mercato puis L’Équipe ont dernièrement confirmé la tendance. Haaland reste la priorité du PSG malgré les intérêts du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City. De quoi faire trembler le Borussia Dortmund ? L’entraîneur du club de la Ruhr s’est confié sur le sujet en mettant les choses au clair quant à l’avenir de son insatiable buteur.

« Je sais ce qui doit être décidé, comment et quand »