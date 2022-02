Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Olmo bientôt de retour au Barça ? La réponse !

Publié le 9 février 2022 à 9h30 par G.d.S.S.

Formé au FC Barcelone, Dani Olmo s’était finalement exilé loin du club catalan pour lancer sa carrière. Et alors que Joan Laporta semble déterminé à le faire revenir, Leipzig fait passer un message clair dans ce dossier.

Interrogé par la presse espagnole en novembre dernier, Dani Olmo (23 ans) n’excluait pas totalement l’idée d’un retour au FC Barcelone, son club formateur, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec le RB Leipzig : « Je le sens bien pour Xavi et je suis content qu'il ait été nommé (…) C’est une référence, et je suis reconnaissant pour éloges faites à mon sujet, surtout venant de la part de Xavi. Si je me vois jouer sous ses ordres ? Je me vois surtout sous les ordres de Luis Enrique, concentré sur l'équipe nationale. Et dans le futur ? On verra », avait alors indiqué Olmo. Et malgré la détermination du FC Barcelone à le faire revenir, il semblerait que Leipzig ait d’autres projets…

Leipzig ferme la porte pour Olmo