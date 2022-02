Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation fracassante de Donnarumma sur son arrivée !

Publié le 9 février 2022 à 9h15 par Th.B.

Bien qu’il disposait d’une belle cote sur le marché et de touches en Angleterre, en Espagne et en Italie, Gianluigi Donnarumma a fait le choix de signer au PSG après son départ libre de tout contrat du Milan AC. Un choix évident d’après le nouveau portier du Paris Saint-Germain.

Il a été l’un des piliers du sacre de la sélection italienne à l’Euro, se montrant décisif lors de la séance de tirs au but en finale face à l’Angleterre. Quelques jours après, Gianluigi Donnarumma a été présenté comme nouvelle recrue du PSG, arrivée libre de tout contrat en provenance du Milan AC. Du haut de ses 22 ans, Donnarumma pourrait bien devenir le gardien numéro un du PSG à terme et pour un long moment. À Paris, l’Italien se partage une place de titulaire avec Keylor Navas depuis le début de la saison.

« Le PSG a toujours été mon destin »