Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la priorité absolue de Leonardo sur le marché !

Publié le 9 février 2022 à 8h15 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est l’un des joueurs les plus suivis du moment, avec notamment Leonardo qui aimerait l’attirer au PSG.

Quoi de mieux que l’une des plus grandes stars françaises pour renforcer le Paris Saint-Germain ? Depuis son explosion à la Juventus, le nom de Paul Pogba a souvent été lié au club de la capitale et il n’a jamais semblé être aussi proche d’une arrivée. Son contrat se termine en effet en juin prochain et sa relation avec Manchester United ne semble pas vraiment le pousser vers une prolongation. Un retour à la Juventus a été évoqué, mais le PSG pourrait être un véritable défi pour le natif de la région parisienne, qui n’a jamais disputé un seul match de Ligue 1 dans sa carrière.

Pogba, la priorité de Leonardo au milieu de terrain