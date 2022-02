Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 9h10 par B.C.

Prêté cette saison au Sporting, Pablo Sarabia a été interrogé sur son avenir, alors que son engagement avec le PSG court jusqu’en 2024.

En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia a quitté la capitale française l’été dernier pour aller découvrir le Portugal. L’attaquant de 29 ans a ainsi été prêté au Sporting Lisbonne, un choix payant pour l’Espagnol, auteur de 11 buts en 29 rencontres disputées. À quelques mois de la fin de la saison, l’avenir de Pablo Sarabia reste incertain, lui qui est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2024. Interrogé sur son avenir par ADN de Leão , l’attaquant ne préfère pas se projeter, se concentrant sur les objectifs de son équipe.

« Vivre le moment présent »