Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour cette cible à 0€ !

Publié le 9 février 2022 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger figurerait sur les tablettes du PSG, qui aimerait réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Selon la presse italienne, le club de la capitale aurait toutes les raisons d'y croire sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort sur le marché. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et pour les quatre premiers, Leonardo a bouclé des coups XXL à 0€, profitant de la fin de leur contrat avec leurs clubs respectifs. À l'été 2022, le PSG aimerait réitérer le même exploit avec d'autres joueurs. Dans cette optique, l'écurie parisienne aurait identifié le profil d'Antonio Rüdiger, engagé jusqu'au 30 juin avec Chelsea.

Le PSG a toujours le champ libre pour Antonio Rüdiger