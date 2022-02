Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ colossal déjà programmé pour l'été prochain ?

Publié le 9 février 2022 à 0h15 par D.M.

A en croire le journaliste italien Fabrizio Romano, Mauro Icardi n'aurait jamais pensé à quitter le PSG cet hiver. Mais la donne pourrait être différente à la fin de la saison.

L’avenir de Mauro Icardi a fait l’objet de nombreuses spéculations cet hiver. Certains médias avaient annoncé le départ de l’international argentin vers l’Italie. Poussé vers la sortie par les responsables du PSG, l’attaquant aurait été une piste chaude de la Juventus, avant qu’elle n’enregistre l’arrivée de Dusan Vlahovic en provenance de la Fiorentina. Mais ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano exprime ses vérités au sujet de ce feuilleton Icardi.

Un départ de Mauro Icardi cet été ?