Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce de ce cadre d'Ancelotti sur son avenir !

Agé de 29 ans et lié au Real Madrid jusqu'en 2025, Casemiro s'est prononcé sur son avenir et notamment sur la possibilité d'entamer une carrière d'entraîneur.

Aux côtés de Luka Modric et de Toni Kroos, Casemiro est l’un des piliers du milieu de terrain merengue . Agé de 29 ans, le milieu de terrain brésilien est devenu l’un des cadres du Real Madrid, et notamment de Carlo Ancelotti ces dernières saisons. Lié à la formation espagnole jusqu’en 2025, Casemiro pourrait envisager de terminer sa carrière dans la capitale. Ce mardi, le joueur s’est prononcé sur la suite de sa carrière et notamment sur la possibilité de diriger une équipe.

« Une carrière d’entraîneur ? Ce n'est pas quelque chose que je ressens »