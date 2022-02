Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est déjà prévu pour une recrue estivale !

Publié le 9 février 2022 à 5h15 par T.M.

Cet hiver, Adama Traoré a été prêté au FC Barcelone par Wolverhampton. Un prêt qui pourrait bien se transformer en transfert définitif.

Lors du mois de janvier, Xavi a profité du mercato hivernal pour remodeler l’attaque du FC Barcelone. Ainsi, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré ont rejoint le club catalan. Le dernier cité a d’ailleurs fait son grand retour au Barça après être passé par La Masia. Voilà donc qu’à 26 ans, Adama Traoré a enfin sa chance en équipe première et cela a très bien commencé avec une grosse prestation contre l’Atlético de Madrid. Reste maintenant à continuer sur cette lancée pour pouvoir s’inscrire sur le long terme à Barcelone.

Un prêt puis un transfert définitif ?