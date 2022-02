Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse pour ce dossier à 40M€ !

Publié le 9 février 2022 à 13h10 par Th.B.

Le départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé arrivant à grands pas, Leonardo chercherait un attaquant pour combler le vide laissé par le numéro 7 du PSG. Karim Adeyemi serait une option qui pourrait s’avérer concrète puisque l’entraîneur du RB Salzbourg a ouvert la porte à un transfert de l’Allemand.

En marge du mercato estival à venir, Leonardo et la direction sportive du PSG pourraient devoir dénicher un successeur à Kylian Mbappé dont le contrat au Paris Saint-Germain arrivera à expiration en juin prochain. Plusieurs pistes semblent avoir été activées pour renforcer ce secteur de jeu. D’Erling Braut Haaland à Robert Lewandowski en passant par Ousmane Dembélé ou encore Paulo Dybala. Néanmoins, Leonardo ne fermerait pas non plus la porte à Karim Adeyemi, jeune international allemand de 19 ans évoluant au RB Salzbourg. Cependant, le Borussia Dortmund semblerait avoir bougé ses pions pour rafler la mise dans cette opération selon Sky Sport.

« Il se pourrait bien qu'il parte cet été »