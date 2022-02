Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma annonce la couleur pour le feuilleton Mbappé !

Publié le 9 février 2022 à 11h10 par Th.B.

Pourtant annoncé un peu plus proche du Real Madrid les jours passant, Kylian Mbappé a tout ce dont il a besoin au PSG pour être heureux comme Gianluigi Donnarumma l’a souligné. Le gardien du Paris Saint-Germain n’a cependant pas incité Mbappé à prolonger son contrat, laissant planer le doute pour son avenir.

À moins de cinq mois de l’expiration de son contrat au PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est forcément sur toutes les lèvres. Que ce soit du côté du PSG ou du Real Madrid, où Rodrygo Goes ou encore Toni Kroos ont dernièrement fait part d’une éventuelle arrivée à la prochaine intersaison, Mbappé est un véritable sujet d’actualité. Le Parisien a affirmé dans ses colonnes de mardi que la ligne de communication entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG restait ouverte bien que son destin semble être de signer au Real Madrid. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs le 6 janvier dernier qu’un engagement moral avait été pris par l’attaquant du PSG et l’entourage du joueur envers les dirigeants du Real Madrid.

« C'est une décision qui ne concerne que lui. Je sais seulement qu'on est bien ensemble au PSG »