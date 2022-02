Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros mensonge de Mbappé pour son avenir révélé au grand jour ?

Publié le 9 février 2022 à 10h15 par B.C.

Ce dimanche, Kylian Mbappé a affirmé que sa décision n’était toujours pas prise pour son avenir, alors que l’attaquant du PSG est annoncé avec insistance au Real Madrid. Une sortie calculée à en croire la presse espagnole.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappe apparaît comme la grande priorité du Real Madrid. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’arrivée du champion du monde dans la capitale espagnole ne fait plus beaucoup de doutes, puisque les deux parties ont trouvé un accord de principe en vue de la saison prochaine. Pourtant, au micro de Prime Video , Kylian Mbappé a assuré que sa décision n’était toujours pas prise. « Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose , déclarait dimanche l’attaquant du PSG. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. » Pour autant, cette sortie relèverait davantage d’une stratégie de communication que d’une mise au point sincère.

Un mensonge de Mbappé ?