Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin se prononce sur sa recrue de dernière minute !

Publié le 10 février 2022 à 12h10 par Th.B.

Particulièrement actif au cours du dernier mercato hivernal grâce auquel le coordinateur sportif de l’ASSE a pu offrir des cartouches supplémentaires à Pascal Dupraz telles que Falaye Sacko, Loïc Perrin s’est exprimé sur sa recrue de dernière minute.

Lors de la dernière ligne droite du mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE sont parvenus à offrir deux ultimes renforts à Pascal Dupraz qui a vu des changements être opérés à son effectif pendant la totalité de la dernière session des transferts. En effet, Enzo Crivelli et Falaye Sacko ont débarqué lors du deadline day. Très vite, l’international malien de 26 ans prêté par le Vitória Guimarães sans option d’achat a convaincu le coach Dupraz. « Quant à Falaye, c'est notre Geronimo stéphanois, avec son iroquoise. Il a été intéressant » . Légende de l’ASSE et actuel coordinateur sportif du club stéphanois, Loïc Perrin s’est livré sur le processus de recrutement de Falaye Sacko, milieu de terrain des Verts jusqu’à la fin de la saison.

« Falaye était suivi par notre cellule de recrutement depuis quelques saisons »