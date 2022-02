Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala, Sacko... Dupraz déjà convaincu par ses recrues !

Publié le 8 février 2022 à 18h10 par A.M.

Invité à commenter les débuts de Falaye Sacko et Eliaquim Mangala contre Montpellier, Pascal Dupraz ne cache pas sa satisfaction.

A l'occasion de la réception de Montpellier, Pascal Dupraz a pu aligner certaines recrues hivernales pour la première fois. C'était le cas de Falaye Sacko et Eliaquim Mangala. Les deux défenseurs ont livré une prestation convaincante qui a permis à l'ASSE de s'imposer et de se relancer dans la course au maintien (3-1). Pascal Dupraz juge d'ailleurs les grands débuts de ses deux joueurs.

Dupraz valide les débuts de Mangala et Sacko