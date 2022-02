Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Falaye Sacko s’enflamme pour ses débuts chez les Verts !

Publié le 6 février 2022 à 22h15 par B.C.

Alors qu’il a fait ses débuts avec l’ASSE ce samedi face à Montpellier (3-1), Falaye Sacko a réagi à sa première sous le maillot vert.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est montrée très active lors du mercato hivernal pour se renforcer, et le club du Forez n’a pas fait les choses à moitié avec sept recrues au total. Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagnon, Eliaqium Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko ont ainsi rejoint l’ASSE, et Pascal Dupraz a pu compter sur certains de ces joueurs ce samedi lors de la victoire contre Montpellier (3-1). C’est notamment le cas de Falaye Sacko, aligné en défense et heureux d’avoir pu découvrir le Chaudron.

« Très content de cette première avec le maillot vert »