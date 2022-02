Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz face à un grand danger... à cause du mercato ?

Publié le 6 février 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que l'ASSE s'est massivement renforcée cet hiver, Gérard Lopez, qui a connu ce genre de situation, estime que ce n'est pas forcément l'idéal.

Très active cet hiver, l'ASSE a attiré sept nouveaux joueurs, à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Un recrutement nécessaire pour réussir à se maintenir, mais comme l'explique Gérard Lopez, ancien président du LOSC qui a connu les mercatos actifs, cela peut aussi crée des problèmes.

«Cela a déséquilibré le vestiaire»