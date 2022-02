Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Xavi sur le recrutement hivernal !

Publié le 5 février 2022 à 16h30 par B.L.

Après avoir vécu un mois de janvier bien agité, Xavi a fait le bilan du mercato du FC Barcelone. Le technicien espagnol s'est notamment exprimé sur les deux derniers arrivants, à savoir Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Ainsi, Xavi espère que le Barça parviendra à réitérer des recrutements de ce type à l'avenir.

Désireux de se relancer après un début de saison très mitigé, le FC Barcelone n'a pas chômé lors du mercato hivernal. De ce fait, le Barça s'est attaché les services de quatre nouveaux joueurs au mois de janvier : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Dimanche, lors de la réception de l'Atlético de Madrid pour le compte de la 23e journée de Liga, Xavi pourra ainsi compter, en plus d'Ousmane Dembélé, sur l'ensemble de ses recrues.

« Ce sont deux grandes signatures à mon avis »

Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi a tenu à souligner les qualités de Pierre-Emerick Aubameyang, le dernier renfort du Barça : « Il (Aubameyang) peut nous aider. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon pour le Barça, j'ai dit qu'il n'avait pas toutes les conditions mais c'est un joueur qui peut nous donner beaucoup. J'ai dit qu'il y en avait d'autres plus complets comme Luis Suárez. Il peut aller dans l'espace, il est rapide… Nous gagnons en présence physique. Vous devez profiter des vertus de chaque joueur » Par la suite, le technicien catalan a fait le point sur l'état de forme du Gabonais et de son coéquipier Adama Traoré, arrivé quelques jours auparavant : « Adama et Auba se sont parfaitement adaptés. Adama arrive mieux qu'Aubameyang, qui a passé le Covid et s'est entraîné individuellement... Mais les deux sont disponibles. Ils sont très bien arrivés et avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sont deux grandes signatures à mon avis. » À la recherche de renforts en attaque pendant tout le mois de janvier, Xavi pourrait donc avoir trouvé son bonheur cet hiver.

« Le club a fait un excellent travail »