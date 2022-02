Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz en sait plus sur sa nouvelle recrue !

Publié le 6 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Attiré libre par l’ASSE cet hiver, Eliaqium Mangala va avoir un rôle décisif à jouer. Et son épouse se confie en détail sur l’état d’esprit de la nouvelle recrue des Verts…

Passé notamment par le FC Porto, Manchester City ou encore le FC Valence au cours de sa carrière, Eliaqium Mangala (30 ans) dispose donc d’une solide bagage qui devrait s’avérer précieux pour l’ASSE en cette deuxième partir de saison. Recruté par Pascal Dupraz en janvier, le défenseur central devrait effectivement s’imposer comme un leader naturel au sein du vestiaire stéphanois, mais l’épouse de Mangala confie également dans les colonnes de L’Equipe que son mari va également beaucoup s’enrichir de cette expérience à l’ASSE.

« L’équipe va lui apporter en retour »