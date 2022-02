Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça condamné à un gros sacrifice pour Haaland ?

Publié le 6 février 2022 à 0h45 par D.M.

Intéressé par Erling Haaland, le FC Barcelone va devoir lever des fonds. Dans cette optique, le club catalan envisage de se séparer de certains éléments comme Frenkie de Jong.

Le PSG pourrait, une nouvelle fois, piocher à Barcelone lors du prochain mercato estival pour se renforcer. Comme indiqué par Mundo Deportivo , les dirigeants catalans ont le sentiment qu’Ousmane Dembélé rejoindra la capitale française à la fin de la saison. Mais ce n’est pas tout puisque la presse espagnole a récemment évoqué un intérêt du PSG pour Frenkie de Jong, en difficulté au FC Barcelone ces dernières semaines.

Frenkie de Jong sur le départ pour faire la place à Haaland ?