Mercato - PSG : Tout se décide maintenant pour Dybala !

Publié le 5 février 2022 à 23h10 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala serait suivi par un grand nombre de clubs à travers l’Europe, dont le Paris Saint-Germain.

Capitaine de la Juventus et idole des supporters, Paulo Dybala se retrouve dans la même situation que Kylian Mbappé. Les deux sont en effet en fin de contrat et si la star du Paris Saint-Germain semble déjà regarder vers le Real Madrid... c’est le numéro 10. Bianconero qui pourrait le remplacer ! C’est en tout cas ce qui se dit ces derniers jours, avec le PSG qui ne serait toutefois pas seul sur le coup. La presse anglaise parle également d’un intérêt d’Arsenal, Manchester City ou encore Liverpool et Tottenham, tandis qu’en Espagne c’est le FC Barcelone sui garderait un œil sur Dybala.

La Juventus veut voir comme Dybala s’en sort avec Vlahović