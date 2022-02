Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale attend Leonardo pour Dybala !

Publié le 5 février 2022 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait poser ses valises au PSG à l'été 2022. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea et Arsenal pour le recrutement du joyau argentin.

Après sept saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Paulo Dybala pourrait prendre le large à l'issue de cet exercice 2021-2022. En fin de contrat le 30 juin, le joyau argentin va quitter La Vieille Dame librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et pour ne pas arranger les affaires de la Juve , le clan Dybala se préparerait déjà à un départ cet été. En effet, comme l'a indiqué 90min dernièrement, les représentants de Paulo Dybala auraient proposé ses services au PSG, ainsi qu'à d'autres écuries européennes, à savoir Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et l'Inter.

Le PSG doit se frotter aux colosses anglais pour Dybala