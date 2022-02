Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Haaland, Mbappé... La Juventus s'enflamme pour sa grosse recrue !

Publié le 5 février 2022 à 15h47 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce samedi, Massimiliano Allegri s'est exprimé sur l'arrivé de Dusan Vlahovic à la Juventus lors du dernier mercato hivernal.