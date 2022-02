Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger guette Pochettino pour son avenir !

Publié le 10 février 2022 à 13h45 par Th.B.

Disposant d’une très belle cote à Manchester United, que ce soit dans le vestiaire ou au sein de la direction des Red Devils, Mauricio Pochettino pourrait ne pas pouvoir rejoindre le club mancunien à cause… de Luis Enrique ?

Clap de fin pour Mauricio Pochettino ? Ne faisant clairement plus l’unanimité au PSG, le technicien argentin n’aurait nullement l’intention d’honorer son contrat, courant jusqu’à l’été 2023, jusqu’au bout. Et du côté de la direction du Paris Saint-Germain, on songe déjà à sa succession et à la nomination de Zinedine Zidane comme révélé par le10sport.com en novembre dernier. Envoyé du côté de Manchester United afin de prendre la suite de Ralf Rangnick à la prochaine intersaison, Mauricio Pochettino aurait fort à faire pour convaincre la totalité du comité de direction de lui offrir les rênes de l’effectif de United.

Luis Enrique ferait déjà de l’ombre à Mauricio Pochettino à United !