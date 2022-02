Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes sont redistribuées pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 10 février 2022 à 11h30 par Th.B.

Bien que certains membres du vestiaire et de la direction de Manchester United sembleraient être conquis par Mauricio Pochettino dont le rêve serait de prendre les rênes de l’effectif des Red Devils, Ralf Rangnick pourrait privilégier une autre option. L’actuel coach intérimaire qui deviendra consultant de United à la fin de la saison, aurait des vues sur Erik Ten Hag. L’entraîneur du PSG est sous pression.

Mauricio Pochettino et le PSG, ce serait déjà presque terminé. Pourtant arrivé à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain en janvier 2021, l’entraîneur argentin ne semble déjà plus faire l’unanimité. Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité que Mauricio Pochettino était sujet à de véritables discussions chez les hauts représentants du Paris Saint-Germain en raison de sa gestion et des performances de son équipe. Et force est de constater que la situation ne s’est pas apaisée puisque Le Parisien et Foot Mercato évoquent l’arrêt de la collaboration entre Pochettino et le PSG à la fin de la saison. Pire, The Daily Telegraph a fait part ces dernières heures qu’en cas d’élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions pourrait sceller l’aventure de l’entraîneur argentin sur le banc du PSG. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, elle semblerait toute tracée puisque Manchester United serait prêt à l’accueillir à bras ouverts l’été prochain, que ce soit chez certains cadres du vestiaire ou chez les dirigeants qui seraient même prêts à lui offrir du temps pour mettre en place son projet selon une source haut placée d’Old Trafford. « L'adéquation, entre où nous sommes et ce que nous devons faire, avec le type de joueur que nous avons, ça colle vraiment. Si c'est lui, on lui donnera du temps ». Néanmoins, il y aurait une variable à prendre en compte en la personne de Ralf Rangnick.

Rangnick, qui aura son mot à dire pour sa succession, est fan de Ten Hag…