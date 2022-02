Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un grand ménage pour Erling Haaland !

Publié le 10 février 2022 à 10h30 par B.L.

L'été prochain, le FC Barcelone ferait d'Erling Haaland sa grande priorité. Joan Laporta pourrait alors dégraisser son effectif afin d'accueillir le Norvégien.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, le FC Barcelone préparerait déjà le terrain en coulisses en vue de l'été prochain. Désireux de renforcer considérablement son effectif, le Barça compterait tout faire pour recruter Erling Haaland lors du prochain mercato. À l'instar du PSG, qui fait également du Norvégien sa priorité comme révélé par le10sport.com, le club culé voudrait également s'attacher les services du buteur. Et Joan Laporta aurait déjà des idées en tête pour mener à bien le recrutement de la star du Borussia Dortmund...

Le Barça prépare une vague de départs pour recruter Haaland