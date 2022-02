Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a manqué le coche pour un international français…

Publié le 10 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien que Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré soient venus renforcer l’effectif de Xavi Hernandez, le FC Barcelone aurait tenté un coup avec Anthony Martial en amont, en vain…

Cet hiver, en raison des multiples éléments offensifs du FC Barcelone présents à l’infirmerie ou n’entrant tout simplement pas dans les plans de Xavi Hernandez et de l’administration de Joan Laporta, l’objectif premier du président du FC Barcelone était d’enregistrer des arrivées dans le secteur offensif. Et cela a été chose faite puisque hormis Dani Alves, les trois autres recrues du Barça ont été des attaquants. Mais avant que Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré ne débarquent à Barcelone, Joan Laporta aurait tenté un coup pour Anthony Martial sous la forme d’un prêt.

Le Barça a été recalé par Martial