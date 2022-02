Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va trancher pour cette cible XXL à 0€ !

Publié le 9 février 2022 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic susciterait l'intérêt du FC Barcelone. Alors que les Nerazzurri seraient toujours confiants quant à une prolongation de leur milieu de terrain croate, le Barça devrait prendre une grande décision sur ce dossier très prochainement.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone. Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi serait à l'affût pour un grand nombre d'opportunités à 0€, dont Marcelo Brozovic. Et alors que l'Inter serait serein quant à l'avenir de son milieu de terrain croate, le coach du Barça devrait prendre une grande décision très bientôt.

Xavi va bientôt se décider pour Marcelo Brozovic