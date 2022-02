Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Xavi en plein doute pour son avenir ?

Publié le 9 février 2022 à 21h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone mettrait les bouchées-doubles pour prolonger les contrats de Ronald Araujo et de Gavi, il n’en serait pas de même pour Sergi Roberto qui voit son bail arriver à expiration à la fin de la saison. De quoi engendrer des craintes dans le clan Roberto…

D’ici la fin de la saison, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta semble être déterminée à boucler trois dossiers qualifiés de chaud. En effet, que ce soit pour Gavi ou Ronald Araujo dont les contrats expireront en juin 2023, les dirigeants du FC Barcelone se seraient déjà mis au travail et les discussions avanceraient dans le bon sens pour parvenir à un accord total entre les différentes parties. Pour ce qui est de Sergi Roberto, qui n’est pour sa part lié au FC Barcelone que jusqu’à l’issue de la saison, la donne ne serait pas la même et pourrait ne jamais déboucher sur un terrain d’entente entre la direction du FC Barcelone et le clan Roberto.

Pessimiste, les agents de Roberto prévoiraient de s’entretenir avec le Barça pour une prolongation