Mercato - Barcelone : Joan Laporta est proche de boucler deux dossiers brûlants !

Publié le 9 février 2022 à 10h00 par B.C.

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, le FC Barcelone souhaite désormais se concentrer sur les prolongations de certains joueurs. En interne, Joan Laporta ferait d’ailleurs le forcing pour convaincre Ronald Araujo et Gavi.

Après s’être montré actif durant le mercato hivernal, avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres, en plus de celle de Dani Alves bouclée en fin d’année, le FC Barcelone peut désormais se concentrer sur les prolongations de certains joueurs, à commencer par celles de Ronald Araujo et Gavi. Les deux joueurs sont engagés jusqu’en juin 2023 et représentent l’avenir du Barça, incitant Joan Laporta à vouloir rapidement trouver un accord, qui pourrait survenir rapidement.

Ça avance pour Araujo et Gavi