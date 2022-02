Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le clan Mbappé garde le contact avec Paris…

Publié le 9 février 2022 à 18h15 par La rédaction

Le Parisien révèle que la discussion reste toujours ouverte entre le PSG et le clan Mbappe au sujet d’une prolongation. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien Le Parisien a révélé que l'entourage de Kylian Mbappé maintiendrait le contact avec la direction du Paris Saint-Germain au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. Même si l’option la plus probable est aujourd’hui que Mbappe s’engage libre avec le Real Madrid en fin de saison, le fait que la discussion existe encore avec la direction du PSG laisse à cette dernière l’espoir d’inverser la donne. Que faut-il en penser ?

Trois événements susceptibles de le faire changer d’avis ?

Le fait que l’entourage du joueur garde le contact avec Paris confirme indéniablement que l’hypothèse d’une prolongation n’est pas totalement repoussée par le clan Mbappe, sachant qu’à cette période de la saison, il n’a pas réellement d’intérêt à maintenir une ouverture avec le club par souci diplomatique. Si le contact est maintenu, c’est donc qu’au sein de l’entourage du joueur, on imagine qu’il puisse encore changer d’avis. Mais alors quel élément rendrait possible ce changement de cap ? Si l’on balaie les possibilités, trois événements paraissent susceptibles de modifier les plans de l’attaquant parisien : une signature de Zidane à Paris, un parcours exceptionnel de l’équipe en C1, et une signature d’Erling Haaland au Real Madrid.