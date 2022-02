Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec cette cible à 0€ !

Publié le 8 février 2022 à 23h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le FC Barcelone. Malgré tout, les Nerazzurri resteraient confiants sur ce dossier et estimeraient que la prolongation de leur milieu de terrain n'est qu'une question de temps.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi n'a pas chômé. Malgré les difficultés financières du club catalan, le coach espagnol a réussi à s'offrir quatre joueurs : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, Xavi aurait déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts. Dans cette optique, l'ex-technicien d'Al-Sadd serait en quête d'opportunités à 0€. Ainsi, Xavi aurait coché plusieurs noms en fin de contrat le 30 juin, dont Marcelo Brozovic. Toutefois, le milieu de terrain de l'Inter serait plutôt parti pour prolonger son séjour à Milan.

Marcelo Brozovic pourrait filer entre les doigts du Barça