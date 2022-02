Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont connu un échec de taille cet hiver !

Publié le 9 février 2022 à 7h30 par D.M.

En quête de renforts défensifs, Ousseynou Ba était la grande priorité de l'ASSE lors du dernier mercato hivernal. Mais le club stéphanois n'est pas parvenu à l'arracher à l'Olympiakos.

A la recherche de renforts défensifs lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE est parvenue à s’attacher les services de Joris Gnagnon et d’Eliaquim Mangala. « On s'est tenu à ce qu'on avait convenu. Je suis satisfait de ce qu'on a fait. Il y a la quantité. On a pris six joueurs, sept en comptant Joris Gnagnon qui était déjà là quand je suis arrivé. Le club s'était déjà engagé avec lui. J'ai bon espoir que ces renforts en seront. On verra à l'épreuve » a confié Pascal Dupraz, faisant le bilan de ce mercato. Mais le club stéphanois a aussi essuyé quelques échecs lors de ce mois de janvier

L'ASSE avait tenté Ousseynou Ba