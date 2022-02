Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette ancienne piste de Dupraz justifie son choix !

Publié le 9 février 2022 à 1h30 par D.M.

Annoncé comme la grande priorité de l'ASSE pour renforcer le secteur offensif lors du dernier mercato hivernal, Jean-Philippe Mateta s'est engagé définitivement avec Crystal Palace. L'attaquant a justifié son choix.

L’ASSE s’était donnée pour priorité de recruter un avant-centre lors du dernier mercato hivernal. Finalement, le club stéphanois a obtenu le prêt d’Enzo Crivelli jusqu’à la fin de la saison. Mais le joueur de l’Istanbul Başakşehir n’était pas le premier choix de Pascal Dupraz. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’ASSE avait ciblé Jean-Philippe Mateta, mais Crystal Palace souhaitait trouver son remplaçant avant de le libérer. Finalement, l’ancien joueur de l’OL a décidé d poursuivre sa carrière en Premier League et de s’engager définitivement avec la formation anglaise. Dans un entretien au média de Crystal Palace, Mateta est revenu sur son choix.

« J'espère que ça va durer longtemps »