Mercato - OM : Une nouvelle occasion en or se présente pour Longoria !

Publié le 9 février 2022 à 1h00 par A.C.

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Pape Gueye semble avoir attiré l’attention d’un grand nombre de clubs à travers l’Europe et pourrait bien quitter l’OM à la fin de la saison.

Ces derniers mois, le nom de Pape Gueye a été lié à des dossiers sensibles, qui sortent de la sphère purement footballistique. Pourtant, le milieu de terrain a également réalisé de très bonnes choses, avec l’Olympique de Marseille comme avec le Sénégal, puisqu’il a quasiment disputé tous les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations. Cela s’est forcément répercuté sur sa renommée et sur sa valeur sur le marché, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 10M€.

Pape Gueye a la cote après la CAN