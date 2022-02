Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Sadio Mané prend une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 8 février 2022 à 21h00 par B.C.

Vainqueur de la CAN 2022 avec le Sénégal, Sadio Mané a pu réaliser l’un de ses rêves, mais l’attaquant de Liverpool a d’autres aspirations et voudrait notamment découvrir la Liga sous le maillot du FC Barcelone ou du Real Madrid.

Dimanche soir, le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en s’imposant aux tirs-au-but contre l’Egypte (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.). Sadio Mané est ainsi sorti vainqueur de son duel avec Mohamed Salah, son coéquipier à Liverpool. À l’issue de cette victoire historique, l’attaquant de 29 ans n’a pas caché sa joie, et a même proposé ses services à l’OM dans une story Instagram avec Pape Gueye : « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » Néanmoins, Sadio Mané aurait en réalité un plan de carrière totalement différent.

Mané veut aller au Real Madrid ou au Barça