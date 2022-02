Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le dossier Pochettino !

Publié le 8 février 2022 à 17h15 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino semblerait déjà avoir la tête à Manchester United, l’entraîneur du PSG pourrait voir Erik Ten Hag lui chambouler ses plans. Explications.

Alors que l’option pour une année supplémentaire qui figurait dans son contrat a été levée au terme de la saison dernière, le liant ainsi au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas honorer son contrat jusqu’à son terme au Paris Saint-Germain. Déjà, en novembre dernier, le10sport.com vous dévoilait que le cas Pochettino faisait considérablement parler au sein de la direction parisienne, que ce soit dans la capitale française ou à Doha. Et depuis, la situation ne s’est pas arrangée pour Mauricio Pochettino qui saurait désormais qu’il ne sera pas assis sur le banc du PSG la saison prochaine. D’ailleurs, Le Parisien a révélé dernièrement que Pochettino aurait déjà la tête à Manchester United, qui prendrait en considération sa nomination à l’issue de la période d’intérim de Ralf Rangnick à la fin de la saison.

Le départ d’Overmars pourrait acter le départ de Ten Hag de l’Ajax, suivi par United…