Mercato - OM : Sadio Mané peut-il être la star du projet McCourt ? La réponse !

Publié le 7 février 2022 à 17h10 par B.L.

Après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afriques des nations dimanche, Sadio Mané a laissé entendre avec humour que la porte était ouverte pour rejoindre l'OM lors d'une discussion avec Pape Gueye. La star de Liverpool ne risquerait toutefois pas de rejoindre Marseille de si tôt. Analyse.

Euphorique après le premier titre de l'histoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané est passé par tous ses états après la victoire des Lions de la Téranga . À tel point que l'attaquant de 29 ans a évoqué un possible transfert à l'OM lors d'un échange avec le Marseillais Pape Gueye publié dans une story Instagram : « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » Pape Gueye a alors interpellé sa direction : « Vous avez entendu ? » Cependant, difficile d'imaginer l'actuel joueur de Liverpool rejoindre la Canebière.

Impossible que l'OM puisse se payer Mané