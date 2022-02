Foot - Mercato

Mercato : Newcastle a raté de peu un joueur de l'Inter !

Publié le 7 février 2022 à 13h55 par La rédaction mis à jour le 7 février 2022 à 14h02

Transféré à l’Inter Milan pour concurrencer Ivan Perisic sur le flan gauche de l'attaque cet hiver, Robin Gosens aurait pu quitter l’Italie pour rejoindre Newcastle.