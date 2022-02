Mercato - PSG : Bientôt une ouverture avec Karim Benzema ?

Foot - Mercato - PSG

Le média espagnol El Nacional affirme qu’en cas de signature d’Erling Haaland, Karim Benzema pourrait envisager un départ de Real Madrid. Analyse.

Le média espagnol El Nacional a apporté de nouvelles révélations ces dernières heures au sujet des mouvements à venir au sein de l’attaque du Real Madrid. Selon le média, une rencontre serait programmée en mars prochain entre le président merengue Florentino Pérez et l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, afin d’avancer concrètement vers un futur deal. El Nacional ajoute que cela pourrait alors inciter Karim Benzema à envisager un départ de Madrid à un an de la fin de son contrat, d’autant que le PSG serait positionné.

Le contexte s’y prête

Que faut-il en penser ? Il est clair qu’une ouverture pourrait s’ouvrir pour Paris cet été dans le dossier Benzema et ce pour plusieurs raisons. D’une part la situation contractuelle de l’attaquant français, qui n’aura plus qu’un an avec Madrid, est propice à un transfert. D’autre part, il est clair que si le club merengue venait à signer le duo Mbappe-Haaland, il pourrait réfléchir plus aisément à l’hypothèse d’une vente de Benzema, notamment en cas de grosse offre du PSG. Enfin, côté parisien, il est clair que si Mbappe venait à partir libre, une offensive sur Benzema constituerait l’une des options privilégiées pour compenser la perte. S’il apparaît bien prématuré de pronostiquer un départ de l’attaquant français, le contexte rend l’hypothèse envisageable.