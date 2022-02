Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l'opération Haaland pour remplacer Mbappé !

Publié le 8 février 2022 à 20h15 par A.M. mis à jour le 8 février 2022 à 20h27

Conscient que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à la fin de la saison, Leonardo s'active pour trouver son successeur qui pourrait être Erling Braut Haaland.

Du côté du Paris Saint-Germain, l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Et pour cause son contrat prend fin en juin prochain et selon nos informations, le Real Madrid reste très confiant quant à l'arrivée de l'attaquant français l'été prochain. Pour le moment, le numéro 7 du PSG continue d'assurer qu'il n'a pas tranché. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », avait confié Mbappé dimanche dernier au micro de Prime Vidéo . Mais à Paris on se prépare à toutes les éventualités.

Haaland priorité du PSG pour remplacer Mbappé