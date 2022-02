Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura peut-être sa chance avec Moise Kean...

Publié le 9 février 2022 à 7h15 par A.C.

Peu utilisé cette saison à la Juventus, Moise Kean pourrait faire son grand retour au Paris Saint-Germain, même si les choses sont loin d’être simples.

17 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues, c’est le meilleur ratio de Moise Kean depuis qu’il est professionnel... et c’était sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Prêté par Everton en octobre 2020, l’Italien s’était fait une place de choix aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, mais est finalement reparti. Il est désormais à la Juventus, mais il ne joue décidément pas beaucoup. Face à l’Hellas Verona le 6 février dernier (2-0), il n’a d’ailleurs disputé que sept petites minutes et son dernier but remonte au 21 décembre 2021, face à Cagliari (2-0). Ainsi, son agent Mino Raiola aimerait le ramener au PSG, où Leonardo est l’un de ses grands fans.

Allegri n’a pas encore tranché avec ses dirigeants