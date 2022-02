Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Moise Kean possible ? La réponde !

Publié le 9 février 2022 à 1h45 par A.C.

Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean a retrouvé son ancien club de la Juventus... où les choses ne se passent toutefois pas très bien.

Grande promesse du centre de formation de la Juventus et buteur le plus précoce de son histoire, Moise Kean n’a pas su confirmer. Prêté à l’Hellas Verona puis vendu à Everton, l’Italien a pourtant semblé pouvoir enfin se lancer lors de son passage au Paris Saint-Germain. Il n’a finalement pas été gardé et a fait son retour à Turin l’été dernier, où il a trouvé Massimiliano Allegri, l’entraineur qui l’avait lancé dans le grand bain en 2016. Barré par Alvaro Morata, Paulo Dybala et Dušan Vlahović, il n’arrive toutefois pas à trouver de la continuité et son agent Mino Raiola pourrait bien lui trouver un nouveau club à la fin de la saison.

C’est compliqué pour Moise Kean