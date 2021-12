Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à Paris ? La réponse de Mois Kean !

Publié le 9 décembre 2021 à 0h45 par D.M.

Alors que son équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Moïse Kean s'est exprimé sur de possibles retrouvailles avec le PSG. Et l'attaquant a lâché un message lourd de sens...

La saison dernière, Moïse Kean avait fait les beaux jours du PSG. Arrivé à Paris en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt, l’international italien n’était pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable notamment en raison de la concurrence dans le secteur offensif. Mais le joueur avait réalisé des prestations suffisamment intéressantes pour que Leonardo entame des discussions avec Everton au sujet d’un transfert définitif. Le PSG avait finalement baissé les bras en raison des exigences du club anglais et Moïse Kean a rejoint la Juventus, toujours sous la forme d’un prêt.

«J’ai des amis à Paris, mais je me sens chez moi à la Juve»