Mercato - OM : Deux recrues estivales sont pointées du doigt par Sampaoli !

Arrivés cet été à l'OM, Amine Harit et Konrad de la Fuente n'ont pas un rendement suffisant aux yeux de Jorge Sampaoli qui en attend plus.

Cet été, l'OM n'a pas chômé, attirant pas moins de 11 joueurs. Et si plusieurs d'entre eux répondent présents à l'image de Pau Lopez, William Saliba ou encore Mattéo Guendouzi et Luan Peres. Cependant, tous les nouveaux Marseillais ne peuvent pas en dire autant. C'est le cas de Konrad de la Fuente, recruté pour 3,5M€ en provenance du FC Barcelone, ainsi qu'Amine Harit, prêté par Schalke 04. En marge du match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou, Jorge Sampaoli a d'ailleurs interpellé ses deux recrues.

Sampaoli interpelle De la Fuente et Harit