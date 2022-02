Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme constat en interne sur l’arrivée de Messi !

Publié le 9 février 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que Lionel Messi a donc rejoint le PSG à l’été, l’Argentin a été un énorme plus pour les Parisiens comme l’a expliqué Presnel Kimpembe.

Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises à l’intersaison. Ne pouvant pas prolonger en Catalogne, l’Argentin a alors filé au PSG, retrouvant à cette occasion Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes. Messi a ainsi intégré l’effectif de Mauricio Pochettino. Un énorme apport pour le PSG et ce n’est pas Presnel Kimpembe qui dira le contraire…

« On apprend tous les jours »