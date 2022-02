Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille colossale attend Xavi pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 7 février 2022 à 23h10 par A.D.

Alors que Marcelo Brozovic sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, le FC Barcelone lui aurait proposé un bail de cinq ans à hauteur de 8M€ annuels. Malgré tout, la direction des Nerazzurri resterait confiante. Et pour ne pas arranger les affaires du Barça, Manchester United et Tottenham seraient à l'affût pour le recrutement de Marcelo Brozovic.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aimerait maintenant se pencher sur son milieu de terrain. Alors qu'il serait toujours en grande difficulté sur le plan financier, le coach du FC Barcelone serait en quête d'opportunités à 0€. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Et malgré une offensive XXL, le Barça serait encore loin d'avoir bouclé la signature de l'international croate.

Xavi doit se méfier de l'Inter, Man United et Tottenham pour Brozovic