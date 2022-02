Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec cette cible XXL à 0€ !

Publié le 4 février 2022 à 0h00 par A.D.

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, Xavi penserait déjà à la prochaine fenêtre de transferts. En effet, le coach du Barça serait passé à l'action pour s'offrir les services de Marcelo Brozovic, en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Toutefois, le clan Brozovic n'aurait pas répondu favorablement à l'appel du FC Barcelone.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi s'est déjà offert quatre joueurs : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors qu'il a renforcé son attaque et sa défense, le coach du Barça aimerait désormais étoffer son milieu de terrain. Pour ce faire, Xavi aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Et alors qu'il aurait déjà lancé les hostilités sur ce dossier, l'ancien entraineur d'Al-Sadd serait en ballotage plus que défavorable.

Le clan Brozovic n'aurait pas donné suite au Barça