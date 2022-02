Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse offensive se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 10 février 2022 à 8h30 par T.M.

A Barcelone, on prépare déjà le prochain mercato estival. Et du côté de Joan Laporta et ses collaborateurs, la priorité a déjà été fixée.

La reconstruction a démarré au FC Barcelone. Alors que les derniers mois n’ont pas été simples, le club catalan veut désormais retrouver les sommets. Bien que la situation financière soit loin d’être réglée encore, le mercato hivernal a été agité chez les Blaugrana. Et il devrait l’être tout autant à l’été. A Barcelone, Joan Laporta veut frapper fort pour offrir les meilleures armes à Xavi. D’ailleurs, au Barça, on aurait un grand rêve pour ce prochain mercato estival.

Objectif Haaland !